Protesta dei mercatali a Torino, Ubat: all'aperto non c'è rischio (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Siamo qua questa mattina a manifestare per l'ennesima volta per diversi motivi: il primo motivo è che noi all'aperto, dove è stato garantito da tutti i medici che non c'è rischio, ancora una volta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Siamo qua questa mattina a manifestare per l'ennesima volta per diversi motivi: il primo motivo è che noi all', dove è stato garantito da tutti i medici che non c'è, ancora una volta ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La sinistra inorridisce per la protesta dei miti, il #lockdown brucia 1 milione di posti di lavoro, il capo dell’… - MediasetTgcom24 : Covid, protesta dei ristoratori alla Camera: in piazza anche CasaPound #CasaPound - Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - anteprima24 : ** Telese Terme, rivolta dei #Commercianti: 'Zero ristori, apriamo. Chiusure incentivano abusivismo' - VIDEO **… - Pixty3 : RT @ItaliaaTavola: Antonio Russo ha aderito alla protesta #Ioapro e ha alzato la saracinesca del suo locale vicino a Fontana di Trevi nonos… -