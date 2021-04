Olesya Rostova non è Denise Pipitone: conferma definitiva alla trasmissione russa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante la puntata di questa sera di ????? ??????? (Pust’ govoryat), il programma russo che si è occupato del caso Olesya è stato annunciato il gruppo sanguigno della ragazza che a Mosca sta cercando di risalire alle proprie origini. E non corrisponde con quello di Denise. Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise. Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti Lo dice, questa volta per davvero, l'avvocato Giacomo Frazzitta all'ANSA che conferma su Facebook e parla anche a nome di Piera Maggio, la mamma di ... Leggi su sicksadworld (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante la puntata di questa sera di ????? ??????? (Pust’ govoryat), il programma russo che si è occupato del casoè stato annunciato il gruppo sanguigno della ragazza che a Mosca sta cercando di risalire alle proprie origini. E non corrisponde con quello di. Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno diè diverso da quello di. Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere notaProcura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti Lo dice, questa volta per davvero, l'avvocato Giacomo Frazzitta all'ANSA chesu Facebook e parla anche a nome di Piera Maggio, la mamma di ...

