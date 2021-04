Moby Prince, primo sì alla nuova commissione d’inchiesta. Ecco su cosa indagherà: “Cause della collisione e responsabilità istituzionali” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato delle tre proposte istitutive per la nuova inchiesta parlamentare monocamerale sulla strage del Moby Prince, della quale sabato prossimo – 10 aprile – ricorrono i trent’anni. Come annunciato, le tre forze politiche proponenti – Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Lega – hanno rispettato i tempi record di elaborazione promessi e votato oggi le regole dell’organismo parlamentare. Nata sull’onda dei risultati della precedente inchiesta parlamentare al Senato (conclusa nel 2018) che ha riscritto la storia della vicenda e portato Procura di Livorno e Dda di Firenze ad indagare nuovamente con l’ipotesi di reato della strage, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) LaTrasportiCamera dei Deputati ha approvato il testo unificato delle tre proposte istitutive per lainchiesta parlamentare monocamerale sulla strage delquale sabato prossimo – 10 aprile – ricorrono i trent’anni. Come annunciato, le tre forze politiche proponenti – Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Lega – hanno rispettato i tempi record di elaborazione promessi e votato oggi le regole dell’organismo parlamentare. Nata sull’onda dei risultatiprecedente inchiesta parlamentare al Senato (conclusa nel 2018) che ha riscritto la storiavicenda e portato Procura di Livorno e Dda di Firenze ad indagaremente con l’ipotesi di reatostrage, la ...

