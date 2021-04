Mercato Milan – Piace Edouard del Celtic, Laxalt può essere la chiave (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le ultime sul Mercato del Milan, che continua a monitorare Odsonne Edouard del Celtic. Diego Laxalt la chiave per arrivare all'attaccante? Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le ultime suldel, che continua a monitorare Odsonnedel. Diegolaper arrivare all'attaccante?

Advertising

PianetaMilan : Maignan è il primo obiettivo ???? Ecco gli altri nomi di un eventuale post-Donnarumma ?? - FiorentinaUno : MERCATO, Vlahovic per il nuovo attacco del Milan. Ma occhio alla Premier - - TommasoSciachi : @RidTheRock Che Berna abbia fatto il suo tempo alla Juve è evidente, ma Romagnoli non rappresenta un upgrade, non è… - benandato : Assolutamente! Cominciamo a dare l’esempio: Rinnoviamo con contratto lungo, poi mettiamo sul mercato chi non merita… - sportli26181512 : CorSport - Milan, in estate caccia ad un nuovo centravanti: da Vlahovic e Belotti alle piste estere: Anche con il r… -