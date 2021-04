Maurizio Costanzo Show, stasera ospite anche Maria De Filippi (o quasi) (Di mercoledì 7 aprile 2021) stasera, mercoledì 7 aprile, andrà in onda la terza puntata del Maurizio Costanzo Show, giunto alla sua ultima stagione. Tra gli ospiti ci sarà anche Maria De Filippi, ma non tutto ciò che appare è come sembra. Infatti, a portare la De Filippi sul palco della celebre trasmissione ci penserà Vincenzo De Lucia, l’imitatore napoletano classe 1987 divenuto famoso a seguito della sua partecipazione a stasera tutto è possibile (in onda su Rai 2). Dalle foto ricevute in anteprima, possiamo anticiparvi che l’imitatore campano vestirà i panni anche di Ornella Vanoni, facendosi accompagnare da un divertito Tommaso Zorzi, ormai confermato come ospite fisso del programma. Gli ospiti della terza puntata del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 aprile 2021), mercoledì 7 aprile, andrà in onda la terza puntata del, giunto alla sua ultima stagione. Tra gli ospiti ci saràDe, ma non tutto ciò che appare è come sembra. Infatti, a portare la Desul palco della celebre trasmissione ci penserà Vincenzo De Lucia, l’imitatore napoletano classe 1987 divenuto famoso a seguito della sua partecipazione atutto è possibile (in onda su Rai 2). Dalle foto ricevute in anteprima, possiamo anticiparvi che l’imitatore campano vestirà i pannidi Ornella Vanoni, facendosi accompagnare da un divertito Tommaso Zorzi, ormai confermato comefisso del programma. Gli ospiti della terza puntata del ...

