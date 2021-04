L'inno alla Joya rianima la Juve: 87 giorni di calvario, 4' per il gol. È vitamina Dybala (Di mercoledì 7 aprile 2021) Paulo Dybala ci ha messo tre mesi, 87 giorni per la precisione, per ritrovare il campo. E ci ha messo quattro minuti per ritrovare il gol. Passaggio breve di Bentancur in verticale, ricezione di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pauloci ha messo tre mesi, 87per la precisione, per ritrovare il campo. E ci ha messo quattro minuti per ritrovare il gol. Passaggio breve di Bentancur in verticale, ricezione di ...

Advertising

Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: #JuveNapoli L’inno alla #Joya: 87 giorni di calvario, 4’ per il gol. È vitamina #Dybala - sportli26181512 : L’inno alla Joya rianima la Juve: 87 giorni di calvario, 4’ per il gol. È vitamina Dybala: L’inno alla Joya rianima… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #JuveNapoli L’inno alla #Joya: 87 giorni di calvario, 4’ per il gol. È vitamina #Dybala - sonlello : RT @srmcarla: #ottavadiPasqua #gioia '...e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e loda… - Gazzetta_it : #JuveNapoli L’inno alla #Joya: 87 giorni di calvario, 4’ per il gol. È vitamina #Dybala -