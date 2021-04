L'ente governativo britannico: 'Meglio non dare il vaccino AstraZeneca a chi ha meno di 30 anni' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per una volta Europa e Gran Bretagna sono d'accordo sulla limitazione del vaccino AstraZeneca per via di un rarissimo effetto collaterale che il vaccino provocherebbe nelle persone, soprattutto donne, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per una volta Europa e Gran Bretagna sono d'accordo sulla limitazione delper via di un rarissimo effetto collaterale che ilprovocherebbe nelle persone, soprattutto donne, ...

Advertising

millansantamar : @filippo1176 @BloggerCurioso @ZZiliani @FIGC @UEFAcom_it @FIFAcom Perché la lega conta quanto l’asso di coppe nei c… - LeonardoCervel1 : @beppe_grillo Carpire in assenza di un esplicito divieto legislativo è un ossimoro. O ne hai diritto o non ne hai d… - chicoserra67 : @ardigiorgio La Rai dovrebbe essere un ente statale e non governativo - ruggemini : @MatteoPedrosi Ma quali evidenti colpe di Cairo poi ???? pensano di essere sovrani a qualsiasi ente governativo. Hann… -