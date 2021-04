Iv, Renzi: mai alleati con Pd se si mette con M5S (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Se il Pd si allea con i grillini, no, non entreremo in questa alleanza". Lo ribadisce il leader di Iv Matteo Renzi in una intervista al Corriere della Sera, all'indomani dell'incontro con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Se il Pd si allea con i grillini, no, non entreremo in questa alleanza". Lo ribadisce il leader di Iv Matteoin una intervista al Corriere della Sera, all'indomani dell'incontro con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi mai Iv, Renzi: mai alleati con Pd se si mette con M5S Riguardo le prossime amministrative Renzi riferisce di avere proposto a Letta "di ascoltare ciò che ha detto lui stesso. La cosa più incisiva che il segretario ha fatto, ad oggi, è stata cambiare ...

Come risolvere la questione delle carriere dei docenti scolastici ... che ha cancellato il piano dei governi Renzi e Gentiloni senza però prevederne uno alternativo. Se ... siano la prima vera riforma dell'era Draghi in campo scolastico? Arriverà mai il giorno in cui, ...

Renzi,mai con Salvini e Meloni ma neanche con M5s - Ultima Ora Agenzia ANSA Tra Pd e Renzi la strada è subito in salita il colloquio con Renzi è andato come ci si aspettava. Forse un po’ meglio, dal momento che persino la formula di rito ’franco e cordiale’, era considerata incerta per via dei trascorsi. Mai dire mai: ...

L'autostrada del centro sguarnito La centralità, che è cruciale ovunque e in qualsiasi stagione, s'è trasformata in complemento oggetto: nell'espressione centro-destra, la parola qualificativa è «destra»; quella mitigativa è «centro».

il colloquio con Renzi è andato come ci si aspettava. Forse un po' meglio, dal momento che persino la formula di rito 'franco e cordiale', era considerata incerta per via dei trascorsi. Mai dire mai: ...