Intervista esclusiva a Nadia Rinaldi | «Della mia esperienza all’isola voglio conservare solo i ricordi più belli»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) È tra le attrice italiane più conosciute del teatro, del cinema etelevisione. Parliamograndissima, che si è raccontata a Sbircia La Notizia Magazine attraverso questa, dove ci ha parlato anchesua recente collaborazione con Medicanet, esperta in medicina integrativa per aiutare a migliorare il corpo anche di chi è un po’ pigro ad allenarsi o non può dedicare allo sport abbastanza tempo. Tradel passato e progetti nuovi, ecco quindi che cosa ci ha svelato la. Con la preziosa collaborazione di Roberto Mallò Salve, come si descriverebbe nella vita di tutti i giorni? “Sono una donna normalissima, anche se sono consapevole di essere una ...

Advertising

Chiaretta863 : Intervista esclusiva a Dayane Mello: 'sono orgogliosa del mio percorso. Rosalinda? È grazie a lei se...'… - PierluigiIorio1 : @Kuzmina__A Tra le ballerine più amate della trasmissione televisiva Ballando con le Stelle, racconta la sua storia… - NataliaLacunza3 : RT @Cla_MultiFandom: #mellos #exrosmello Ragà nuova intervista di Dayane ?? - Ver_Cardoso : RT @Cla_MultiFandom: #mellos #exrosmello Ragà nuova intervista di Dayane ?? - zerostareseren0 : RT @ItaliaMellos: Nuova intervista di Dayane su @comingsoonit! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista esclusiva

Sky Sport

Nel corso di un'concessa ina un giornalista del CMG, il capo economista del FMI Gita Gopinath ha affermato che la Cina svolge un ruolo cruciale nella ripresa dell'economia ...Dayane si è raccontata ina noi di Comingsoon.it : dalle emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello Vip al discusso rapporto con Rosalinda fino ai suoi prossimi progetti lavorativi . ...Come ogni mercoledì, torna la rubrica di Make Up “Lezioni di make up con Marianna Zambenedetti“. In questo spazio la ...L’intervista in esclusiva a DSW Sport. Copyright: SMAcademy Mister Conte, mancano poche giornate alla fine del campionato e state lottando per non retrocedere. Come giudica la stagione della San ...