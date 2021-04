Ingaggia sicario sul dark web per sfregiare l’ex ragazza: arrestato manager milanese (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un manager milanese di 40 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking e tentate lesioni personali dopo aver Ingaggiato un sicario sul dark web affinché la ex fidanzata fosse “sfregiata con l’acido e costretta su una sedia a rotelle”. L’uomo è stato arrestato su richiesta della Procura di Roma, nell’ambito di un’indagine svolta dal sostituto procuratore Daniela Cento coordinata dal procuratore Michele Prestipino. A ricostruire i suoi contatti sul dark web è stata la polizia postale, con la squadra mobile di Roma e l’Interpol. Il 40enne, un esperto informatico e funzionario di una grande azienda, covava un profondo risentimento verso l’ex fidanzata, una sua collega romana, e se da un lato le inviava fiori e messaggi insistenti, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Undi 40 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking e tentate lesioni personali dopo averto unsulweb affinché la ex fidanzata fosse “sfregiata con l’acido e costretta su una sedia a rotelle”. L’uomo è statosu richiesta della Procura di Roma, nell’ambito di un’indagine svolta dal sostituto procuratore Daniela Cento coordinata dal procuratore Michele Prestipino. A ricostruire i suoi contatti sulweb è stata la polizia postale, con la squadra mobile di Roma e l’Interpol. Il 40enne, un esperto informatico e funzionario di una grande azienda, covava un profondo risentimento versofidanzata, una sua collega romana, e se da un lato le inviava fiori e messaggi insistenti, ...

