Advertising

repubblica : Groenlandia, vincono gli Inuit ambientalisti contrari allo sfruttamento dei giacimenti di uranio e terre rare - mfmpulcino : RT @fattoquotidiano: In Groenlandia gli Inuit vincono le elezioni: i verdi battono i socialdemocratici per la seconda volta - francang1950 : RT @giusmo1: #Groenlandia, vincono gli Inuit ambientalisti contrari allo sfruttamento dei giacimenti di uranio e terre rare - fattoquotidiano : In Groenlandia gli Inuit vincono le elezioni: i verdi battono i socialdemocratici per la seconda volta - ilcorriereblog : -

Ultime Notizie dalla rete : Groenlandia gli

...ambientalista le elezioni che si sono svolte ieri nel territorio autonomo danese della. ... Senza una maggioranza assoluta, lo scenario più probabile è ora cheambientalisti si alleino ...BERLINO. Per la prima volta una causa ambientalista porta un partito politico alla vittoria in una libera elezione e lo spinge verso il ruolo di forza di governo. Sta accadendo in, la 'democrazia dei ghiacci', l´enorme territorio autonomo danese nell´Artico. Secondo il sito politico locale Qinersineq e l'emittente radio governariva locale Kalaallit ...Le elezioni in Perù e il ballottaggio in Ecuador tra Arauz e Lasso. Tutti gli appuntamenti di politica estera della settimana 5 - 11 aprile ...Le relazioni Turchia-Ue, le elezioni in Groenlandia, a Seul e Busan, nelle isole Samoa, in Perù, Ciad e Benin, ma anche il ballottaggio in Ecuador. Le analisi dell’Ema in Russia su Sputnik V e lo Yom ...