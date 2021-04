Il Segreto | bruttissima malattia per la donna | Lacrime a fiumi

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Unacolpisce Il. Ledei fan ci fanno capire molto. Ecco cosa è accaduto nella soap opera. IlPrima di raccontare tutto però andiamo a leggere le anticipazioni della soap opera stessa. La cattivissima e crudele Angustias si muove ancora una volta contro Pepa che è sua rivale in amore. Tristan ha un ricordo incredibile di quanto accaduto in una notte di passione che ha scatenato i fan della soap opera. LEGGI ANCHE >>> Il, non lo vedremo mai in tv Intanto Sebastian si trova di fronte a una situazione molto complicata con Francisca che lo fa cadere nelle sue manie. Laha finto interesse per il progetto degli Ulloa attirando attenzione come solo lei sa fare. Ha ...