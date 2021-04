“Gli effetti collaterali di Astrazeneca? Più pericolosa l’aspirina” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oggi Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto a ‘SkyTg24’ parlando del nesso tra eventi trombotici e il vaccino Astrazeneca, ha spiegato che “Il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100 volte superiore se si prende un aereo che se si fa il vaccino. Ma lo dicono tutti non l’ho inventato io: 2 persone su 10mila, a rischio trombofilia, possono avere eventi avversi quando prendono un aereo, che è circa 100 volte superiore se fanno il vaccino”. “Ci stiamo tanto a preoccupare di un caso su 2,5mln di effetti trombotici, è chiaro che una persona in sovrappeso, che fuma, che ha più di 40 anni e prende estrogeni, ha un rischio maggiore”, ha aggiunto Crisanti. Anche Repubblica fa un paragone azzeccato: è più rischioso ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oggi Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto a ‘SkyTg24’ parlando del nesso tra eventi trombotici e il vaccino, ha spiegato che “Il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100 volte superiore se si prende un aereo che se si fa il vaccino. Ma lo dicono tutti non l’ho inventato io: 2 persone su 10mila, a rischio trombofilia, possono avere eventi avversi quando prendono un aereo, che è circa 100 volte superiore se fanno il vaccino”. “Ci stiamo tanto a preoccupare di un caso su 2,5mln ditrombotici, è chiaro che una persona in sovrappeso, che fuma, che ha più di 40 anni e prende estrogeni, ha un rischio maggiore”, ha aggiunto Crisanti. Anche Repubblica fa un paragone azzeccato: è più rischioso ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Recovery, Castelli: effetti duraturi se scatta sistema - Paese ... ma anzi dimostrino di essere capaci di ragionare come una squadra , potenziando gli asset strategici europei delle proprie società private, e integrando in modo verticale la propria supply chain ...

Assegno, un passo per dare valore a ogni figlio e guardare avanti Gentile direttore, la scelta di far partire l'assegno unico familiare dal settimo mese di gravidanza è una novità che sancisce l'umanità del feto e lo rende 'persona' a tutti gli effetti. È già persona al sesto mese, al quinto.... Ma per la legge 194 fino al terzo mese l'embrione non è persona per lo Stato, solo dopo il terzo mese non si può più abortire e quindi diventa ...

Pandemia, un anno dopo. Gli effetti negativi sugli italiani: ingrassati e psicologicamente più fragili ilmessaggero.it AstraZeneca, oggi l’Ema decide sull’utilizzo. Nuove restrizioni in arrivo L'Italia potrebbe prevedere l'utilizzo del siero solo per gli over-55. Piano vaccini da rivedere. L'azienda anglo-svedese taglia di nuovo le consegne ...

Via libera ai vaccini nelle aziende, ecco come funzionerà VACCINAZIONE IN ORARIO DI LAVORO Se la vaccinazione verrà eseguita in orario di lavoro, riporta il protocollo, il tempo necessario “sarà equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro”. Esclusa ...

