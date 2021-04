FI | Calabria | penoso finale Giunta Raggi con caos Ztl

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Il Presidente dell’Assemblea Capitolina scrive al Prefetto di Roma per chiedere che sia garantito il rispetto da parte delladi una mozione approvata dall’Aula, minacciando una mozione di sfiducia all’assessore Calabrese: siamo al punto piu’ basso della parabola dell’amministrazione M5S a Roma.” “Questa vicenda e’ emblematica delche regna al Campidoglio, tra lo sfaldamento della maggioranza e l’inerzia del sindaco, sempre piu’ distante dalle esigenze della Citta’ e dei romani, sfiniti dalle ripercussioni sanitarie, sociali ed economiche della pandemia.” “Lo stop alla Ztl fino al 30 aprile e’, infatti, il minimo che si possa fare per evitare ai cittadini ulteriori disagi. E’ unper il quinquennio pentastellato, che chiama il centrodestra a ...

Ultime Notizie dalla rete : Calabria penoso

RomaDailyNews

... che non hanno mai ceduto ai compromessi, che hanno pagato il prezzo della loro coerenza e che oggi possono andare fieri della nuovache costruiremo, lasciandoci alle spalle questo...... che non hanno mai ceduto ai compromessi, che hanno pagato il prezzo della loro coerenza e che oggi possono andare fieri della nuovache costruiremo, lasciandoci alle spalle questo...Lamezia Terme – Lucia Alessandra Cittadino, in una nota, affronta la questione sanitaria che ha portato alla recente chiusura delle scuole in città. “Con Dpcm - ricorda - viene stabilito che la Calabr ...