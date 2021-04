Denise Pipitone, la ricostruzione della puntata: dall’ipnosi al verdetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Caso Denise Pipitone, la ricostruzione della puntata del programma russo registrata ieri che andrà in onda stasera in prima serata Ancora pochi minuti e sapremo la verità circa Denise Pipitone.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 7 aprile 2021) Caso, ladel programma russo registrata ieri che andrà in onda stasera in prima serata Ancora pochi minuti e sapremo la verità circa.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Non è Denise Pipitone. C'è l'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - rtl1025 : ?? “La gestione della vicenda #Pipitone è inqualificabile. Io non credo che si tratti di #Denise, e credo che la tv… - Pirichello : @supersonico1986 Le ho detto che sembra la Russa non sia Denise Pipitone ma la vedo bella tranquilla - mrjones1981 : RT @adrianobiondi: Ora anche Corsera riporta dichiarazioni avvocato Frazzitta su teatrino messo su dai russi nel caso Denise Pipitone. Ecco… -