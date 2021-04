Cyberpunk 2077: l’update 1.2 suggerisce l’arrivo di un DLC per Panam – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) l’update 1.2 di Cyberpunk 2077 include nuove linee di dialogo dedicata a Panam, che lasciano intuire che potrebbe essere in arrivo un DLC.. Come oramai tutti i giocatori sanno, è arrivato l’update 1.2 di Cyberpunk 2077 per le versioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Google Stadia e PC. Lo scopo di questo aggiornamento era principalmente di migliorare le prestazioni e risolvere vari problemi. I dataminer hanno però scoperto che questa patch ha introdotto moltissime linee di dialogo per Panam, sopratutto legate alla sua romance: questo ha spinto i fan a pensare che sia in arrivo un DLC (gratis?) … Notizie giochi PC Windows L'articolo Cyberpunk 2077: l’update 1.2 suggerisce ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021)1.2 diinclude nuove linee di dialogo dedicata a, che lasciano intuire che potrebbe essere in arrivo un DLC.. Come oramai tutti i giocatori sanno, è arrivato1.2 diper le versioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Google Stadia e PC. Lo scopo di questo aggiornamento era principalmente di migliorare le prestazioni e risolvere vari problemi. I dataminer hanno però scoperto che questa patch ha introdotto moltissime linee di dialogo per, sopratutto legate alla sua romance: questo ha spinto i fan a pensare che sia in arrivo un DLC (gratis?) … Notizie giochi PC Windows L'articolo1.2...

