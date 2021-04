(Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Sono 13.708 icasi di-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.762 di ieri. Il numero di tamponi effettuati è 39.939 (contro i 112.962 di ieri). Il numero di decessi è il più alto da molti mesi ed è pari a 627 contro i 421 di ieri. L'indice discende al 4% (ieri era al 6,9%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità e Regioni e Province autonome sulla diffusione dell'epidemia. Diminuisce il numero di ricoverati, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Nel primo caso la decrescita è pari a 21 unita' (ieri era stato di 552), portando il totale attuale a 29.316; nel secondo caso la diminuzione e' di 60 unità, numero molto superiore a quello di ieri (6), portando il totale attuale in terapia intensiva a 3.683 unità. Il numero di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, 13.708 nuovi casi e 627 morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Quasi 340 mil… - MediasetTgcom24 : Covid, 13.708 nuovi casi con 339.939 tamponi e altri 627 decessi #coronavirus - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: +13.708 contagi, 627 morti nelle ultime 24h #Covid - sulsitodisimone : Covid: 13.708 nuovi contagi e 627 morti, positività al 4% - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Covid, 13.708 nuovi casi con 339.939 tamponi e altri 627 decessi #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 708

: 13.nuovi contagi e 627 morti, positività al ...Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ... - Catanzaro: CASI ATTIVI 2.(60 in reparto all'AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia ...Sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute annunciati mercoledì 7 aprile. Martedì erano stati 7.767 ma ora i tamponi sono ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 7 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 (ieri 7.767) per complessivi ...