Così la tassa sui profitti spazzerà via la web tax. La versione di Galli (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ora delle tasse formato globo. L’improvvisa sterzata americana verso un’imposta globale sui profitti delle grandi imprese (la minimum corporate tax) generati all’estero (qui l’intervista all’ex ministro delle Finanza, Vincenzo Visco) sembra aver aperto la strada a un riassetto fiscale su scala planetaria. Prima il rilancio, a mezzo segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, di una proposta di stampo Ocse, ovvero un prelievo (si ipotizza del 21%) sugli utili delle multinazionali realizzati fuori dal Paese nel quale si ha la sede. Poi, l’invito del Fondo Monetario Internazionale ai governi del mondo affinché tassino i grandi patrimoni. In mezzo, l’ok di Amazon, il cui fondatore, Jeff Bezos è l’uomo più ricco al mondo, alla richiesta di Joe Biden rivolta ai colossi americani di pagare più tasse per finanziare i piani pandemici della Casa Bianca e, soprattutto, la web tax. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ora delle tasse formato globo. L’improvvisa sterzata americana verso un’imposta globale suidelle grandi imprese (la minimum corporate tax) generati all’estero (qui l’intervista all’ex ministro delle Finanza, Vincenzo Visco) sembra aver aperto la strada a un riassetto fiscale su scala planetaria. Prima il rilancio, a mezzo segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, di una proposta di stampo Ocse, ovvero un prelievo (si ipotizza del 21%) sugli utili delle multinazionali realizzati fuori dal Paese nel quale si ha la sede. Poi, l’invito del Fondo Monetario Internazionale ai governi del mondo affinché tassino i grandi patrimoni. In mezzo, l’ok di Amazon, il cui fondatore, Jeff Bezos è l’uomo più ricco al mondo, alla richiesta di Joe Biden rivolta ai colossi americani di pagare più tasse per finanziare i piani pandemici della Casa Bianca e, soprattutto, la web tax. ...

Advertising

FondEconomiaTV : RT @formichenews: Così la tassa sui profitti spazzerà via la #webtax. Parla @GiampaoloGalli L'intervista di @gianluzappo ?? https://t.co… - GabriellaGaro14 : RT @formichenews: Così la tassa sui profitti spazzerà via la #webtax. Parla @GiampaoloGalli L'intervista di @gianluzappo ?? https://t.co… - formichenews : Così la tassa sui profitti spazzerà via la #webtax. Parla @GiampaoloGalli L'intervista di @gianluzappo ??… - Fabiusfax : @alfonsoliguor11 @ladyonorato Eh sì. Ricordo quando con una figlia in arrivo, moglie temporaneamente a carico e i m… - ScaravaggiRemo : RT @theoretro: Siamo un paese di furbi ed evasori ad es. nel 1798 il governo introdusse la tassa sulla 6 finestra per i palazzi ?? dei ricch… -

Ultime Notizie dalla rete : Così tassa Roma, tassa sui rifiuti, la protesta dei ristoratori davanti all'Ama: "Lo sconto non basta" ...e anche se l'attività è ormai chiusa perfino all'asporto dovrà pagare ventimila euro di tassa sui ... Vogliamo programmare le nostre spese da qui ai prossimi cinque anni, perché così ci stiamo solo ...

Fmi: 'Sì patrimoniale per l'Italia'/ 'Tasse su ricchi e redditi alti per la ripresa' ...7%, Nexi a +2,7% (7 aprile 2021) Secondo quanto evidenziato dagli esperti dell'ente, la tassa ...messo in risalto che è necessario puntare su una riforma della tassazione domestica e internazionale così ...

Odolo - In Consiglio comunale si discute della Tari Valle Sabbia News ...e anche se l'attività è ormai chiusa perfino all'asporto dovrà pagare ventimila euro disui ... Vogliamo programmare le nostre spese da qui ai prossimi cinque anni, perchéci stiamo solo ......7%, Nexi a +2,7% (7 aprile 2021) Secondo quanto evidenziato dagli esperti dell'ente, la...messo in risalto che è necessario puntare su una riforma della tassazione domestica e internazionale...