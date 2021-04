Chi l’ha visto? | anticipazioni puntata 7 aprile 2021

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 7, si occuperà a lungo del caso di Denise Pipitone, dopo la segnalazione su Olesya Rostova, la bambina russa la cui somiglianza con Piera Maggio e alcuni dettagli sul rapimento hanno fatto sperare tutta l’Italia. A seguire, la misteriosa scomparsa di una minorenne e un suo video mandato alla madre da un uomo che dice di sapere dove si trovino molte persone scomparse: chi è esattamente quest’uomo, e perché avrebbe a che fare con gli scomparsi? Inoltre, il caso di Barbara Corvi, scomparsa nel 2009 ad Amelia, in Umbria. Un’intercettazione ambientale ha portato alla cattura del marito, Roberto Lo ...