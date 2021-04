Calciomercato.com – Il Chelsea pronto ad offrire più di 100 milioni per Lukaku: l’Inter (e Conte) non ci sente (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Chelsea fa sul serio per Lukaku Vero trascinatore della seconda Inter contiana ancor più della prima, Romelu Lukaku è finito nel mirino di diverse big europee dal Manchester City al Barcellona fino al Chelsea. E sarebbe proprio quest’ultima, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la squadra che sarebbe in grado di offrire ai nerazzurri oltre 100 milioni di euro per l’attaccante belga. Da Viale della Liberazione la risposta è solo una: Romelu resta a Milano. “Liquidità che non mancherebbe al Chelsea che si candida a un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo. I blues vogliono regalare un centravanti di livello mondiale da regalare al tecnico Tuchel. In cima alla short-list di Abramovich c’è Haaland, al secondo posto proprio ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilfa sul serio perVero trascinatore della seconda Inter contiana ancor più della prima, Romeluè finito nel mirino di diverse big europee dal Manchester City al Barcellona fino al. E sarebbe proprio quest’ultima, secondo quanto riportato da.com, la squadra che sarebbe in grado diai nerazzurri oltre 100di euro per l’attaccante belga. Da Viale della Liberazione la risposta è solo una: Romelu resta a Milano. “Liquidità che non mancherebbe alche si candida a un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo. I blues vogliono regalare un centravanti di livello mondiale da regalare al tecnico Tuchel. In cima alla short-list di Abramovich c’è Haaland, al secondo posto proprio ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato com Genoa, niente Juve per Rovella. Ballardini ha in testa altri nomi Commenta per primo Non sarà Nicolò Rovella a sostituire domenica contro la Juve lo squalificato Kevin Strootman. Questa almeno sembra essere l'intenzione di Davide Ballardini, propenso ad affidare una ...

Atalanta, Pessina positivo al Covid Commenta per primo Attraverso un comunicato, la società Atalanta B. C. ha reso noto che, 'in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato ...

Due problemi, una soluzione: che idea lo scambio Romagnoli-Bernardeschi tra Juve e Milan Calciomercato.com Da Luis Alberto a Leao: sette buone notizie per la prossima giornata al fantacalcio Si è chiusa anche la 29a giornata di Serie A. Oggi alle 18.45 si giocano i due recuperi di Serie A Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, poi domani è il turno della Roma in Europa League, nell’andata dei ...

Sampdoria, emergenza a centrocampo con il Napoli: le alternative La Sampdoria si ritrova all'improvviso a dover fronteggiare un problema inaspettato, in uno dei reparti con più abbondanza, ossia il centrocampo. Dopo l'infortunio di Albin Ekdal, e la squalifica di ...

