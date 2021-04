AstraZeneca: in Gb 19 morti, sconsigliato a under 30 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Salgano a 76 i casi di trombosi rare e a 19 i morti registrati nel Regno Unito fra le circa 20 milioni di persone che hanno utilizzato finora il vaccino anti Covid sviluppato dall'Univertsità di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Salgano a 76 i casi di trombosi rare e a 19 iregistrati nel Regno Unito fra le circa 20 milioni di persone che hanno utilizzato finora il vaccino anti Covid sviluppato dall'Univertsità di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - MediasetTgcom24 : AstraZeneca, in Gb 19 morti, sconsigliato a under 30 #covid - HuffPostItalia : In Gran Bretagna 19 morti tra chi ha utilizzato AstraZeneca. Il vaccino di Oxford sconsigliato per gli under 30 - vi_aquilina : negli altri stati si vieta in Italia,invece,basta inserire“rischio trombosi”perché i benefici sono maggiori dei… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Salgano a 76 i casi di trombosi rare e a 19 i morti registrati nel Regno Unito fra le circa 20 milioni di persone che ha… -