40enne agli arresti domiciliari per aver organizzato un delitto di genere sul dark web

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Un uomo è stato arrestato perun crimine di violenza di, pagando un sicario sulweb per sfregiare con l’acido l’ex fidanzata. Uomo paga sicario sulweb per sfregiare con l’acido l’ex fidanzata: arrestato su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 40enne agli

Il quarantenne lombardo è finitoarresti domiciliari con l'accusa di atti persecutori aggravati. Secondo le indagini della polizia postale e della squadra mobile di Roma, l'uomo - esperto ...Ilè stato arrestato e postoarresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Comando Provinciale Carabinieri di Parma ShareL'uomo è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di atti persecutori aggravati. Voleva che la ex fosse “sfregiata con l’acido e costretta su una sedia a rotelle” ...AGI - Cerca sul Dark Web un sicario e gli commissiona, pagando una prima tranche in bitcoin, l'aggressione della sua ex fidanzata: il piano prevede che la donna sia sfregiata l'acido e costretta sulla ...