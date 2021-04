Teatri chiusi? Le stagioni del Donizetti si rivedono in streaming. Gratis (Di martedì 6 aprile 2021) Nell’attesa che la situazione epidemiologica del Covid 19 migliori così da consentire la riapertura dei Teatri, la Fondazione Teatro Donizetti propone un ciclo in videostreaming di spettacoli di prosa presentati negli anni passati sul palcoscenico dello stesso Donizetti e degli altri Teatri della città. “L’archivio delle meraviglie: le stagioni di prosa del Teatro Donizetti” è il titolo esplicativo che Maria Grazia Panigada, direttore artistico della Stagione di Prosa e di Altri Percorsi, ha scelto per una iniziativa che intende, in primo luogo, valorizzare e rendere disponibile al pubblico il ricco archivio di filmati e di molto altro materiale nel quale è custodita la storia dello stesso teatro. Il primo spettacolo a tornare virtualmente in scena è Racconti di giugno ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) Nell’attesa che la situazione epidemiologica del Covid 19 migliori così da consentire la riapertura dei, la Fondazione Teatropropone un ciclo in videodi spettacoli di prosa presentati negli anni passati sul palcoscenico dello stessoe degli altridella città. “L’archivio delle meraviglie: ledi prosa del Teatro” è il titolo esplicativo che Maria Grazia Panigada, direttore artistico della Stagione di Prosa e di Altri Percorsi, ha scelto per una iniziativa che intende, in primo luogo, valorizzare e rendere disponibile al pubblico il ricco archivio di filmati e di molto altro materiale nel quale è custodita la storia dello stesso teatro. Il primo spettacolo a tornare virtualmente in scena è Racconti di giugno ...

Advertising

riccardomagi : Cinema, teatri, ristoranti chiusi. E chiese aperte. Un paese in ginocchio per le normative necessarie a contenere… - KZeneise : RT @UAAR_it: #Fiorano, #cinema parrocchiale aperto per proiezione #messa. Il prete: 'niente autorizzazioni, come altri parroci'; il sindaco… - klevisssa : RT @splendoreterno: l'italia è uno stato laico però in pieno covid le chiese rimangono aperte mentre teatri e cinema stanno chiusi - veterof76 : RT @UAAR_it: #Fiorano, #cinema parrocchiale aperto per proiezione #messa. Il prete: 'niente autorizzazioni, come altri parroci'; il sindaco… - UAAR_it : #Fiorano, #cinema parrocchiale aperto per proiezione #messa. Il prete: 'niente autorizzazioni, come altri parroci';… -