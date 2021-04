Sputnik V, il primo (e unico) vaccino “social” (Di martedì 6 aprile 2021) Operazioni psicologiche e campagne di demonizzazione possono distruggere un bersaglio, annichilendone la reputazione, ma non è raro che si rivelino delle armi a doppio taglio più pericolose per coloro che le maneggiano che per chi viene ferito. Perché, come diceva Andy Warhol, non v’è migliore pubblicità della cattiva pubblicità e il caso dello Sputnik V ne InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 aprile 2021) Operazioni psicologiche e campagne di demonizzazione possono distruggere un bersaglio, annichilendone la reputazione, ma non è raro che si rivelino delle armi a doppio taglio più pericolose per coloro che le maneggiano che per chi viene ferito. Perché, come diceva Andy Warhol, non v’è migliore pubblicità della cattiva pubblicità e il caso delloV ne InsideOver.

Advertising

RitaVetgnano : RT @AngeloCiocca: VITTORIA! #Italia produrrà #Sputnik, la prima in #Ue. Lo farà in due stabilimenti; #Lombardia e centro Italia. Saranno 10… - salvosq : RT @AngeloCiocca: VITTORIA! #Italia produrrà #Sputnik, la prima in #Ue. Lo farà in due stabilimenti; #Lombardia e centro Italia. Saranno 10… - MiglioSavio : RT @AngeloCiocca: VITTORIA! #Italia produrrà #Sputnik, la prima in #Ue. Lo farà in due stabilimenti; #Lombardia e centro Italia. Saranno 10… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: VITTORIA! #Italia produrrà #Sputnik, la prima in #Ue. Lo farà in due stabilimenti; #Lombardia e centro Italia. Saranno 10… - morry74 : Coronavirus, Zaia: “Sulle regole decidono i tecnici. Aspetto l’ok per comprare Sputnik” -