Real Madrid-Liverpool allo stadio Alfredo Di Stefano: perché non si gioca al Bernabeu (Di martedì 6 aprile 2021) Real Madrid e Liverpool sono in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League, la gara si sta disputando allo stadio Alfredo Di Stefano e non al Bernabeu. Si tratta di una partita tra due squadre candidate alla vittoria finale, i Blancos sono in grande rimonta in Liga spagnola mentre la stagione dei Reds è stata ben al di sotto delle aspettative. La gara si sta disputando allo stadio Alfredo Di Stefano, situato presso il centro sportivo di Valdebebas. Il motivo? Il Bernabeu è sottoposto a lavori di ristrutturazione e per questo motivo i Blancos sono costretti a giocare le partite casalinghe presso il centro di allenamento. La scelta del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 aprile 2021)sono in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League, la gara si sta disputandoDie non al. Si tratta di una partita tra due squadre candidate alla vittoria finale, i Blancos sono in grande rimonta in Liga spagnola mentre la stagione dei Reds è stata ben al di sotto delle aspettative. La gara si sta disputandoDi, situato presso il centro sportivo di Valdebebas. Il motivo? Ilè sottoposto a lavori di ristrutturazione e per questo motivo i Blancos sono costretti are le partite casalinghe presso il centro di allenamento. La scelta del ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS REAL MADRID, VARANE POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE SALTERÀ LA SFIDA CON IL LIVERPOOL ??… - DiMarzio : Brutte notizie in casa #RealMadrid in una settimana cruciale della stagione, tra #UCL e il #Clasico di sabato - calcioinglese : Ottimo Real Madrid, aiutato da un Liverpool rimasto probabilmente negli spogliatoi. Thiago potrebbe ridare equilibr… - franx044 : Real Madrid - Liverpool, 42': Keita viene sostituito perché molestato dai continui fischi dell'arbitro Brych. Nel 2… -