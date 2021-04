Oroscopo Leone, domani 7 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 6 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 7 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Avete attraversato una serie di giornate per lo più positive, cari amici nati sotto il segno del Leone, ma ora gli astri sembra che vi stiano per abbandonare. Le cose in questo mercoledì 7 non dovrebbero procedere negativamente, ma un’elevata dose di svogliatezza sembra volervi accompagnare nel corso di questa giornata. Giove, in particolar modo, occupa una posizione veramente negativa, creando una serie di equivoci all’interno delle vostre relazioni affettive. Specialmente i rapporti familiari non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 7? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Avete attraversato una serie di giornate per lo più positive, cari amici nati sotto il segno del, ma ora gli astri sembra che vi stiano per abbandonare. Le cose in questo mercoledì 7 non dovrebbero procedere negativamente, ma un’elevata dose di svogliatezza sembra volervi accompagnare nel corso di questa giornata. Giove, in particolar modo, occupa una posizione veramente negativa, creando una serie di equivoci all’interno delle vostre relazioni affettive. Specialmente i rapporti familiari non ...

