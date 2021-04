Obiettivo Haas | lottare con la Williams

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 aprile 2021) Stando alle parole di Steiner, l’unicodel teampotrà essere quello di evitare l’ultimo posto in classifica. Si prospetta dunque una lotta serrata con la scuderia dellaRacing. Prost: “Sono stato un ragazzo normale, sempre sottovalutato”: la vettura è la più lenta del circus? Il primo gran premio stagionale non è stato certamente un successo per il team. Nikita Mazepin ha concluso la sua gara alla seconda curva mentre Mick Schumacher ha conquistato il 15° posto in gara. Zero punti raccolti per il team americano che ha già preannunciato che gli sviluppi apportati per il Gp d’Imola saranno gli ultimi della stagione 2021. L’unicoalla portata della squadra americana, è dunque quello di evitare l’ultimo ...