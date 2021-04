Napoli, le possibili scelte di Gattuso per la Juventus: cambio in attacco (Di martedì 6 aprile 2021) Napoli, ecco le possibili scelte di Gennaro Gattuso per la gara contro la Juventus: diversi cambi rispetto alla sfida con il Crotone Secondo quanto riferito da Sky Sport, domani in Juventus-Napoli sarà David Ospina il portiere titolare della squadra di Gennaro Gattuso. Davanti lui la coppia formata da Rrahmani con Koulibaly. In attacco, invece, Victor Osimhen sembra indirizzato verso la panchina con l’attacco che sarà formato dal tridente Lozano, Insigne e Mertens. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021), ecco ledi Gennaroper la gara contro la: diversi cambi rispetto alla sfida con il Crotone Secondo quanto riferito da Sky Sport, domani insarà David Ospina il portiere titolare della squadra di Gennaro. Davanti lui la coppia formata da Rrahmani con Koulibaly. In, invece, Victor Osimhen sembra indirizzato verso la panchina con l’che sarà formato dal tridente Lozano, Insigne e Mertens. Leggi su Calcionews24.com

