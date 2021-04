METEO, prossime ore il freddo dal Polo Nord. Nevicate anche in pianura e ghiaccio (Di martedì 6 aprile 2021) Neve prossime ore.METEO freddo, sempre più freddo. Era nelle attese ed è giunto. A Trieste, città in riva al mare si è avuto il nevischio, mentre bufere di vera neve interessano il Carso e le alture della città. Ma il freddo si sta rapidamente propagando verso sud e ovest, ed entro 24 ore coinvolgerà tutta l’Italia. Nevica già basse quote nell’Appennino tosco emiliano e sui rilievi settentrionali delle Marche. Come hanno evidenziato più volte i nostri articoli, la temperatura sta subendo un crollo eccezionale, e se il fronte perturbato fosse transitato appena più ovest, l’Italia avrebbe vissuto una delle maggiori ondate di freddo del mese di aprile negli ultimi trent’anni. Il 17 aprile 1991, aria gelida giunse un po’ più ovest, investendo praticamente quasi tutta Italia. La neve ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Neveore., sempre più. Era nelle attese ed è giunto. A Trieste, città in riva al mare si è avuto il nevischio, mentre bufere di vera neve interessano il Carso e le alture della città. Ma ilsi sta rapidamente propagando verso sud e ovest, ed entro 24 ore coinvolgerà tutta l’Italia. Nevica già basse quote nell’Appennino tosco emiliano e sui rilievi settentrionali delle Marche. Come hanno evidenziato più volte i nostri articoli, la temperatura sta subendo un crollo eccezionale, e se il fronte perturbato fosse transitato appena più ovest, l’Italia avrebbe vissuto una delle maggiori ondate didel mese di aprile negli ultimi trent’anni. Il 17 aprile 1991, aria gelida giunse un po’ più ovest, investendo praticamente quasi tutta Italia. La neve ...

Advertising

3BMeteo : Il fronte freddo ha raggiunto l'Italia a partire dalla Alpi. Situazione LIVE e previsioni #meteo prossime ore… - infoitinterno : San Marino. Meteo: irruzione artica, quota neve in calo fino in collina nelle prossime ore - CorriereQ : METEO, arriva il freddo dal Polo Nord. Neve in pianura. Ghiaccio prossime ore - GL_Sagittarius : RT @ProvinciaTrento: ??????? #Meteo: attenti alle gelate: da stanotte fino a venerdì freddo intenso, con calo di circa 10 gradi rispetto a i… - Emergenza24 : RT @ProvinciaTrento: ??????? #Meteo: attenti alle gelate: da stanotte fino a venerdì freddo intenso, con calo di circa 10 gradi rispetto a i… -