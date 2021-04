Messi diffidato prima del Clasico | “L’arbitro aveva una voglia matta di ammonirmi”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid sono pronti per il rush finale alla conquista della Liga. Pivotale come non mai sarà ilin programma settimana prossima a Valdebebas. Ci sarà Leo, anche se la Pulce ha rischiato non poco di esserci: l’argentino, insieme a Frankie de Jong, ha infatti dovuto affrontare in diffida la sfida contro il Valladolid. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo,avrebbe affermato chenon vedeva l’ora di ammonirlo. La Pulce è stata infatti pizzicata dalle telecamere di Movistar a fine primo tempo mentre parlava con il team manager Naval proprio di questo: “Ha unadi mostrarmi il cartellino giallo, incredibile”, ha spiegato, riferendosi alLatre. E i precedenti danno ...