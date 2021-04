Lutto a Uomini e donne: morta nel sonno un ex giovanissima dama (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo la tragica morte di Fabio Donato poche ore fa è venuta a mancare un ex dama del trono over di Uomini e donne: Erica Vittoria Hauser Erica Vittoria HauserUn altro clamoroso Lutto ha colpito tutta la redazione di Uomini e donne. La notizia è trapelata proprio alcune ore fa sui social, da parte di un’amica dell’ex dama. La donna in questione che è venuta a mancare improvvisamente è Erica Vittoria Hauser, che ha preso parte al programma diversi anni anni. Solo la scorsa settimana abbiamo dovuto dire addio ad un altro personaggio molto amato, l’ex cavaliere Fabio Donato. Erica Vittoria Hauser non riesco ancora a crederci… ci eravamo promesse non meno di qualche mese fa di vederci questa… Pubblicato da Irene Bi su Lunedì 5 aprile ... Leggi su formatonews (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo la tragica morte di Fabio Donato poche ore fa è venuta a mancare un exdel trono over di: Erica Vittoria Hauser Erica Vittoria HauserUn altro clamorosoha colpito tutta la redazione di. La notizia è trapelata proprio alcune ore fa sui social, da parte di un’amica dell’ex. La donna in questione che è venuta a mancare improvvisamente è Erica Vittoria Hauser, che ha preso parte al programma diversi anni anni. Solo la scorsa settimana abbiamo dovuto dire addio ad un altro personaggio molto amato, l’ex cavaliere Fabio Donato. Erica Vittoria Hauser non riesco ancora a crederci… ci eravamo promesse non meno di qualche mese fa di vederci questa… Pubblicato da Irene Bi su Lunedì 5 aprile ...

