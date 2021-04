Lopalco: "In Puglia altissima diffusione della variante inglese" (Di martedì 6 aprile 2021) Le scuole dovrebbero continuare a garantire la DAD per i genitori che la volessero prediligere per i propri figli: lo ha affermato Lopalco. Lopalco: “Genitori siano liberi di scegliere la DAD, ancora troppi asintomatici” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) Le scuole dovrebbero continuare a garantire la DAD per i genitori che la volessero prediligere per i propri figli: lo ha affermato: “Genitori siano liberi di scegliere la DAD, ancora troppi asintomatici” su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Gli ospedali della Puglia al limite per il Covid. L’ordine di Lopalco alle Asl: “Ricoverate nelle strutture private… - rec24it : La scuola in Puglia secondo Michele Emiliano #scuola #Puglia #ScuolaSicura #scuolechiuse #scuole #scuoleaperte… - esseffesse : RT @ardigiorgio: In #Puglia mentre l’assessore lopalco continua a dire che non ci sono vaccini ed Emiliano che ce lì ruba il nord, siamo ri… - MariaNadiaMai2 : RT @ardigiorgio: In #Puglia mentre l’assessore lopalco continua a dire che non ci sono vaccini ed Emiliano che ce lì ruba il nord, siamo ri… - DipaceGennaro : RT @PhilippoTrapani: Sono i Gianni e Pinotto del Tavoliere:in Puglia la situazione è disperata. Chiedo a #Draghi e #Figliuolo di commissari… -