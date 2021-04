L’apprendista, il nuovo show Rai ci porta nel mondo di Harry Potter: ci sarà anche Giulia Salemi? (Di martedì 6 aprile 2021) La Rai si tinge di magia grazie a un nuovo format che vedremo presto sui nostri schermi. Su Rai 2 debutterà infatti L’apprendista, un docu-reality incentrato sulla scoperta di alcune tra le “arti magiche”. La rete televisiva coinvolgerà i giovani in questa avventura dai contorni fiabeschi che sembra chiamare, in modo anche abbastanza diretto, Harry … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 aprile 2021) La Rai si tinge di magia grazie a unformat che vedremo presto sui nostri schermi. Su Rai 2 debutterà infatti, un docu-reality incentrato sulla scoperta di alcune tra le “arti magiche”. La rete televisiva coinvolgerà i giovani in questa avventura dai contorni fiabeschi che sembra chiamare, in modoabbastanza diretto,… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

WomanInBlack24 : RT @HoppitiV: @WomanInBlack24 @PinguinoPong @castoro_vp Un attimo Capo ho in problema con l'apprendista nuovo. Deve farsi un selfie ogni pi… - HoppitiV : @WomanInBlack24 @PinguinoPong @castoro_vp Un attimo Capo ho in problema con l'apprendista nuovo. Deve farsi un self… - bellicapelli15 : In arrivo un nuovo docu-reality su Rai 2 intitolato “L’apprendista”: ecco cosa sarà - CristinaLilla1 : RT @GPasqui: Arriva un reality tipo “Harry Potter” dedicato agli apprendisti maghi: “L’Apprendista”, da settembre, cinque puntate su Rai2.… - PaoloAruffo : RT @GPasqui: Arriva un reality tipo “Harry Potter” dedicato agli apprendisti maghi: “L’Apprendista”, da settembre, cinque puntate su Rai2.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’apprendista nuovo Leclerc: “Non credo che la Ferrari potrà lottare per il Mondiale 2021” La Gazzetta dello Sport