La serie BRAVIA XR X90J di Sony con full array local dimming arriva nei negozi a maggio (Di martedì 6 aprile 2021) I tre modelli da 65,55 e 50 pollici della gamma di TV LCD full array LED BRAVIA XR X90J di Sony saranno disponibili da maggio. Il modello di punta da 75 pollici arriverà, invece, più avanti. A bordo tutta la potenza del Cognitive Processor XR.... Leggi su dday (Di martedì 6 aprile 2021) I tre modelli da 65,55 e 50 pollici della gamma di TV LCDLEDXRdisaranno disponibili da. Il modello di punta da 75 pollici arriverà, invece, più avanti. A bordo tutta la potenza del Cognitive Processor XR....

Advertising

Digital_Day : Non solo OLED: in arrivo anche i modelli Sony di TV LCD con local dimming - 83napolano : RT @CeotechI: Pronti per l'Italia i nuovi televisori Sony Full Array LED 4K HDR della serie BRAVIA XR X90J... - #sonybravia #sony #televisi… - CF22092013 : RT @CeotechI: Pronti per l'Italia i nuovi televisori Sony Full Array LED 4K HDR della serie BRAVIA XR X90J... - #sonybravia #sony #televisi… - CeotechI : RT @CeotechI: Pronti per l'Italia i nuovi televisori Sony Full Array LED 4K HDR della serie BRAVIA XR X90J... - #sonybravia #sony #televisi… - CeotechI : Pronti per l'Italia i nuovi televisori Sony Full Array LED 4K HDR della serie BRAVIA XR X90J... - #sonybravia #sony… -