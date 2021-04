Incontro tra Enrico Letta e Matteo Renzi | cosa si sono detti i leader della sinistra

(Di martedì 6 aprile 2021)per valutare la situazione e la linea da seguire per garantire la ripresa economica. Il segretario del Pdha incontrato ildi italia Viva. L’si è svolto questa mattina, 6 aprile 2021, ed è durato 40 minuti. I duehanno messo a confronto le loro opinioni riguardo alla situazione attuale in Italia. Hanno parlatocampagna vaccinale, delle iniziative di Mario Draghi e anchestrategia politica che ladovrebbe portare avanti....

... atteso entro giovedì , sull'eventuale correlazioneil vaccino ed i rarissimi eventi trombotici segnalati in vari Paesi. Le parole di Sileri La notizia dell'ministeriale con Aifa è ...'Mi sono state date rassicurazioni improntati durante il nostrostraordinariamente soddisfacente, caloroso e ricco di contenuti'. E ancora: 'C'è la volontà di riportare l'interscambioi ...Sulle amministrative, Letta ha ascoltato le idee d Renzi, e per il leader del Pd il mese di aprile sarà 'importante' per trovare le soluzioni Per Letta, infatti, è 'essenziale per costruire una altern ...L'incontro tenutosi nella sede dell' Arel è durato circa 40 minuti. Il colloquio si è incentrato sui temi di attualità politica ...