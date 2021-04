Guido Rasi: "Adesso diamo Astrazeneca agli over 60" (Di martedì 6 aprile 2021) Utilizzare il vaccino Astrazeneca dai 60 anni in su. Per il professor Guido Rasi la strategia da adottare è questa. “È inutile pensare a come è stato usato. Pensiamo a come utilizzarlo meglio. Riconvertiamo lo strumento in positivo, ovviamente sempre sulla base delle evidenze scientifiche e dell’esperienza che stiamo facendo noi e che ci arriva dal Regno Unito”, dice ad HuffPost l’ex direttore dell’Ema, commentando le nuove considerazioni di Ema sul farmaco di Astrazeneca. L’11 marzo, qualche giorno prima che governo e Aifa decidessero di sospendere temporaneamente il vaccino, Rasi avvertì: “Stiamo attenti agli effetti emotivi”, invitando a tenere a freno i timori ingiustificati. Oggi, alla luce di valutazioni che rimandano ad altri dubbi, è un po’ più preoccupato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Utilizzare il vaccinodai 60 anni in su. Per il professorla strategia da adottare è questa. “È inutile pensare a come è stato usato. Pensiamo a come utilizzarlo meglio. Riconvertiamo lo strumento in positivo, ovviamente sempre sulla base delle evidenze scientifiche e dell’esperienza che stiamo facendo noi e che ci arriva dal Regno Unito”, dice ad HuffPost l’ex direttore dell’Ema, commentando le nuove considerazioni di Ema sul farmaco di. L’11 marzo, qualche giorno prima che gno e Aifa decidessero di sospendere temporaneamente il vaccino,avvertì: “Stiamo attentieffetti emotivi”, invitando a tenere a freno i timori ingiustificati. Oggi, alla luce di valutazioni che rimandano ad altri dubbi, è un po’ più preoccupato ...

Advertising

LuciaRavotti : RT @HuffPostItalia: Guido Rasi: 'Adesso diamo Astrazeneca agli over 60' - HuffPostItalia : Guido Rasi: 'Adesso diamo Astrazeneca agli over 60' - valtaro : #Vaccino, Guido Rasi: 'L'Ema aveva autorizzato AstraZeneca dai 18anni in su' - annacarlapozzi : RT @wmarrocco: Alla @La7tv Guido Rasi con il coinvolgimento dei medici #medicinagenerale la #campagnavaccinale #COVID19 farebbe una grande… - ConsulcesiGroup : RT @La7tv: #piazzapulita Guido Rasi (Direttore Scientifico di Consulcesi ed ex Direttore Ema): 'L'Ema aveva autorizzato fin da subito Astra… -