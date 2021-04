Copasir, Fico e Casellati se ne lavano le mani. FdI: “Scandaloso, spetta a noi: intervenga Mattarella” (Di martedì 6 aprile 2021) Con una lunga lettera da azzecca-garbugli, più che da seconda e terza carica dello Stato, i presidenti di Camera e Senato si chiamano fuori dalla vicenda della presidenza del Copasir, ritenendo non di propria competenza la necessità di assegnare all’opposizione, e dunque a Fratelli d’Italia, la massima carica dell’autorità di vigilanza sui servizi segreti. Niente Copasir a FdI, che ne avrebbe diritto, questa la sintesi. “Riteniamo che le considerazioni richiamate e le relative conclusioni non possano che trovare coerente applicazione, con riferimento alla composizione del Comitato, anche nella attuale situazione”, scrivono la presidente del Senato, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico in un passaggio della lettera indirizzata al presidente del Copasir, il leghista Raffaele ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Con una lunga lettera da azzecca-garbugli, più che da seconda e terza carica dello Stato, i presidenti di Camera e Senato si chiamano fuori dalla vicenda della presidenza del, ritenendo non di propria competenza la necessità di assegnare all’opposizione, e dunque a Fratelli d’Italia, la massima carica dell’autorità di vigilanza sui servizi segreti. Nientea FdI, che ne avrebbe diritto, questa la sintesi. “Riteniamo che le considerazioni richiamate e le relative conclusioni non possano che trovare coerente applicazione, con riferimento alla composizione del Comitato, anche nella attuale situazione”, scrivono la presidente del Senato, Elisabettae il presidente della Camera, Robertoin un passaggio della lettera indirizzata al presidente del, il leghista Raffaele ...

