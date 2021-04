Chi è Lillo Petrolo: età, carriera, Instagram, moglie, figli e il ‘retroscena’ che non tutti conoscono (Di martedì 6 aprile 2021) Lillo Petrolo è uno dei dieci comici che ha preso parte a ‘Lol-chi ride è fuori’, ma chi è esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa su di lui. È il programma del momento ‘Lol-chi ride è fuori’. Esordito su Prime Video qualche giorno fa, il comedy show ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. Di che cosa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 aprile 2021)è uno dei dieci comici che ha preso parte a ‘Lol-chi ride è fuori’, ma chi è esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa su di lui. È il programma del momento ‘Lol-chi ride è fuori’. Esordito su Prime Video qualche giorno fa, il comedy show ha saputo conquistare l’attenzione di. Di che cosa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Antonio_Grassia : Allora secondo me #Lillo e #Elio top, #Guzzanti bene ma la preferisco in altre vesti, #Pintus benino, gli altri ins… - fvtsQK7bvTo6Viv : @giosparver @lillo_letterio @Gi71376847 Il tempo è passato, almeno dietro di me ci sono diverse generazioni, usiamo… - battito_inter : RT @rykyjeypynaz: @stelIino 'Facciamoli scopà, così, de botto, senza senso' 'Ok ma chi?' 'Boh, due a caso. Fa' Elio e Lillo insieme.' https… - 3rachenle : vabbe comu.... x chi tifate su lol i miei prefe sono KATIA numero 1 poi frank lillo ed elio... anche pintus ma </3 we lost him - naufragola : ho finalmente trovato chi mi ricorda lillo hanno gli stessi occhi dolcissimi?? #lolchirideefuori -