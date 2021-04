Caos in Lombardia su come vaccinare gli over 80 che mancano all'appello (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Indicazioni contraddittorie in Lombardia sulle modalità con cui potranno vaccinarsi gli over 80 che mancano all'appello della campagna. Fonti della Regione fanno sapere che da domani potranno ricevere l'iniezione solo gli over 80 che avevano aderito, senza però ricevere l'appuntamento via sms, e quelli che vorranno aderire attraverso il nuovo sistema delle Poste. Una soluzione diversa sembra però prospettata dall'Ospedale Vecchio di Monza che comunica, attraverso la locale Asst, l'azienda socio sanitaria territoriale che dipende sempre dalla Regione, che “da domani, su indicazione dell'assessore Moratti, verranno aperte due linee vaccinali dedicate esclusivamente a chi non è mai stato convocato, ma anche a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale”. Dunque, spazio a Monza anche a chi ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Indicazioni contraddittorie insulle modalità con cui potranno vaccinarsi gli80 cheall'della campagna. Fonti della Regione fanno sapere che da domani potranno ricevere l'iniezione solo gli80 che avevano aderito, senza però ricevere l'appuntamento via sms, e quelli che vorranno aderire attraverso il nuovo sistema delle Poste. Una soluzione diversa sembra però prospettata dall'Ospedale Vecchio di Monza che comunica, attraverso la locale Asst, l'azienda socio sanitaria territoriale che dipende sempre dalla Regione, che “da domani, su indicazione dell'assessore Moratti, verranno aperte due linee vaccinali dedicate esclusivamente a chi non è mai stato convocato, ma anche a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale”. Dunque, spazio a Monza anche a chi ...

