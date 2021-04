Belen si sposa e organizza matrimonio lampo con Antonino Spinalbese?

(Di martedì 6 aprile 2021)stannondo le nozze, sino davvero, ci sarà ilprima della nascita della loro bambina? E’ Roberto Alessi ad accendere il gossip più dolce, a ipotizzare chediventeranno marito e moglie prima che arrivi Luna Marie. La piccola nascerà in piena estate e il desiderio della coppia sarebbe quello di unirsi prima in; ci sarà poi tutto il tempo di festeggiare quando la pandemia sarà finita. Si tratterebbe quindi solo di una formalità, una unione però chedesiderano. Ma è possibile farlo? C’è già il divorzio tra Stefano De Martino e la Rodriguez? CERIMONIAE ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen sposa

