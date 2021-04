Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese, arriva la smentita: fan delusi (Di martedì 6 aprile 2021) Si vociferava un imminente matrimonio tra Belen Rodriguez ed il suo compagno Antonino Spinalbese ma la smentita delude tutti Si è parlato tanto in questi giorni di un presunto matrimonio che avrebbe ben presto sigillato l’unione della bellissima coppia Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese. I due uniti più che mai, tra circa tre mesi, diventeranno genitori di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Si vociferava un imminente matrimonio traed il suo compagnoma ladelude tutti Si è parlato tanto in questi giorni di un presunto matrimonio che avrebbe ben presto sigillato l’unione della bellissima coppia. I due uniti più che mai, tra circa tre mesi, diventeranno genitori di L'articolo proviene da Inews.it.

