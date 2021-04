Bassetti chiede che i no vax siano trattati come i terroristi negli anni Settanta (Di martedì 6 aprile 2021) Un duro sfogo social dopo gli ultimi episodi di intimidazione da parte dei no vax. Matteo Bassetti, attraverso il suo profilo Instagram, lancia una dura accusa agli anti-vaccinisti chiedendo una legge per metterli a tacere. Il paragone usato è di quelli forti. Secondo il direttore della Clinica Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, i no vax dovrebbero essere trattati come i terroristi negli anni Settanta. “Oggi abbiamo dei movimenti No Vax che bruciano la porta dell’Istituto superiore di sanità o mettono una bomba in un centro vaccinale – ha scritto Matteo Bassetti sul suo profilo Instagram -. Se per gli operatori sanitari è stato introdotto l’obbligo di vaccinarsi, anche in questo caso è necessaria una legge che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Un duro sfogo social dopo gli ultimi episodi di intimidazione da parte dei no vax. Matteo, attraverso il suo profilo Instagram, lancia una dura accusa agli anti-vaccinistindo una legge per metterli a tacere. Il paragone usato è di quelli forti. Secondo il direttore della Clinica Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, i no vax dovrebbero essere. “Oggi abbiamo dei movimenti No Vax che bruciano la porta dell’Istituto superiore di sanità o mettono una bomba in un centro vaccinale – ha scritto Matteosul suo profilo Instagram -. Se per gli operatori sanitari è stato introdotto l’obbligo di vaccinarsi, anche in questo caso è necessaria una legge che ...

