Barbara D’Urso Lascia Mediaset? Pier Silvio Berlusconi Vuole Chiudere i Suoi Programmi!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 6 aprile 2021) Periodo buio per, la quale sembra proprio non riuscire a rimettersi in carreggiata con la sua televisione. Pare infatti stia andando sempre peggio, soprattutto dal momento chesi è esposto perdefinitivamente tutti iprogrammi. Scopriamo insieme cosa sta accadendo! Ultimamente la questione televisiva diè una delle più discusse. Dopo la chiusura anticipata di due mesi di Live-Non è la, pare ci sia altro che bolle in pentola ai piani alti di. A fare il punto della situazione sul futuro di una delle conduttrici più famose del piccolo schermo italiano, è stato Dagospia. Questo ha ragionato sulla presentatrice campana e ...