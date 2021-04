Atp Cagliari 2021 | Cecchinato si aggiudica il derby con Fabbiano e accede al secondo turno

(Di martedì 6 aprile 2021) Marcovince in tre set 6-4 4-6 6-3 iltutto italiano con Thomasvalevole per il primodel torneo Atp die stacca il pass per il, dove incontrerà il tedesco Yannick Hanfmann. Nel primo set regna un grande equilibrio tra i due rivali, che viene rotto soltanto nel finale dal numero 93 del ranking Atp, bravo a centrare il break decisivo. Ilparziale, invece, è molto più frizzante e, nonostante il contro-break subito, Fabbian riesce a strappare nuovamente il servizio all’avversario, portando l’incontro al terzo.resta molto concretato e, pian piano, ottiene il break nel sesto game e porta a casa un successo molto importante. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtpCagliari 2021: #Cecchinato si aggiudica il derby con #Fabbiano e accede al secondo turno - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, Musetti show all'esordio nell'Atp 250: 6-0, 6-1 all'austriaco Novak - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #AtpCagliari 2021: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 7 aprile - sportface2016 : #AtpCagliari 2021: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 7 aprile - TENIPOcom : ATP 250 Cagliari - Clay (First Round) Marco Cecchinato (ITA) def. Thomas Fabbiano (ITA) 6:4 4:6 6:3 -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cagliari

è Musetti show : battuto l'austriaco Novak. Le aspettative sull'azzurro, all'250 Sardegna Open, sono state rispettare: all'esordio ha battuto 6 - 0, 6 - 1 in cinquantadue minuti il quasi ...Al via il Sardegna Open gli azzurri Musetti, Cecchinato, Fabbiano e Travaglia. Si completa così il primo turno del torneo250 con 408.800 euro di montepremi che quest'anno si disputa sui campi in terra rossa del Tennis Club. C'è tanta attesa, in ...Marco Cecchinato ce la fa e prevale nel derby del primo turno dell’ATP di Cagliari contro il n.172 del mondo Thomas Fabbiano (wild card). Il siciliano si è imposto con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in 2 ...Atp Cagliari 2021: Marco Cecchinato si aggiudica il derby tutto italiano con Thomas Fabbiano e accede al secondo turno del torneo ...