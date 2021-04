AstraZeneca | riunione Aifa - Ministero per le indicazioni Atteso pronunciamento Ema sulle trombosi

Advertising

TgLa7 : #AstraZeneca: oggi riunione Aifa-ministero su indicazioni uso. Si attende pronuncia Ema su eventuale correlazione trombosi rare - Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - maurogab1 : RT @DiDimiero: Mistero AstraZeneca. Oggi riunione tra Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e ministero della salute. Ci aspettiamo parole ch… - fabbri333 : AstraZeneca, riunione Aifa-ministero su indicazioni uso - Sanità - - NicolaConcilio : RT @DiDimiero: Mistero AstraZeneca. Oggi riunione tra Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e ministero della salute. Ci aspettiamo parole ch… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca riunione

... unatra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e ministero della Salute in merito ad eventuali ulteriori indicazioni sull'utilizzo del vaccino anti - Covid di. Per ...Il nostro paese potrebbe seguire l'esempio della Germania e utilizzare il vaccino anglosvedese solo per over 60. Oggitra il ministro della Salute?.Nel tardo pomeriggio, in una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco ... Stando a un suo alto funzionario citato dall’AFP esisterebbe un legame tra il vaccino AstraZeneca Covid e i ...La riunione nel pomeriggio, per Sileri è possibile che l'Ema limiti l'utilizzo del vaccino per alcune categorie più a rischio ...