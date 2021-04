Adeslas Madrid Open 2021: eliminatorie Round 1 femminile (Di martedì 6 aprile 2021) A Madrid si stanno giocando i turni eliminatori del primo appuntamento stagionale per il World Padel Tour. Ieri è stata la volta delle eliminatorie Round 1 per le donne con la buona notizia per l’Italia del passaggio al turno successivo per le due coppie italiane in gara. Risultati eliminatorie Round 1 Squadra 1 Squadra 2 Risultato Ana Marìa Cabrejas RuizCatarina Castro Vilela Marta BorreroAlba Izquierdo Rodriguez 4-6 / 2-6 Valentina TommasiEmily Stellato Eunice Maria Rodriguez GarciaPriscila Rodriguez Garcia 7-6 / 6-3 Raffaella Masseron Laviaguerre SilvaLucia Rodriguez Rejon Carla Tur MariPilar Escandell Planells 1-6 / 0-6 Margarita FernandesPatricia Maria Ribeiro Carlotta Casali VannicelliCarolina Orsi Gallorini 4-6 / 2-6 Melissa MartinMartina Fassio Lucia Perez ParraCristina ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Asi stanno giocando i turni eliminatori del primo appuntamento stagionale per il World Padel Tour. Ieri è stata la volta delle1 per le donne con la buona notizia per l’Italia del passaggio al turno successivo per le due coppie italiane in gara. Risultati1 Squadra 1 Squadra 2 Risultato Ana Marìa Cabrejas RuizCatarina Castro Vilela Marta BorreroAlba Izquierdo Rodriguez 4-6 / 2-6 Valentina TommasiEmily Stellato Eunice Maria Rodriguez GarciaPriscila Rodriguez Garcia 7-6 / 6-3 Raffaella Masseron Laviaguerre SilvaLucia Rodriguez Rejon Carla Tur MariPilar Escandell Planells 1-6 / 0-6 Margarita FernandesPatricia Maria Ribeiro Carlotta Casali VannicelliCarolina Orsi Gallorini 4-6 / 2-6 Melissa MartinMartina Fassio Lucia Perez ParraCristina ...

World Padel Tour prima tappa a Madrid come e dove seguirla Inizia il World Padel Tour 2021 con la prima tappa di Madrid. Primi giorni di pre-eliminatorie. Da maercoledì i sedicesimi.

A Madrid si stanno giocando i turni eliminatori del primo appuntamento stagionale per il World Padel Tour. Ieri è stata la volta delle eliminatorie Round 1 per le donne con la buona notizia per ...Inizia il World Padel Tour 2021 con la prima tappa di Madrid. Primi giorni di pre-eliminatorie. Da maercoledì i sedicesimi.