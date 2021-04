Un posto al sole: Nina Soldano sul set, la prima scena con Maurizio Aiello (Di lunedì 5 aprile 2021) Con grande felicità, sua ma anche di tutti i suoi numerosissimi fan, Nina Soldano come promesso è tornata sul set di Un posto al sole nel giorno di Pasquetta e per l’occasione ha postato sui suoi canali social diverse foto (ma anche video) riguardanti il suo rientro. Tra le altre cose, Nina ha anche segnalato attraverso una story su Instagram di aver girato la sua prima scena della giornata con Maurizio Aiello. Ci saranno quindi nuove interazioni tra Alberto Palladini e Marina Giordano nel momento in cui rivedremo quest’ultima in onda? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Soldano (@Nina Soldano) Un ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 5 aprile 2021) Con grande felicità, sua ma anche di tutti i suoi numerosissimi fan,come promesso è tornata sul set di Unalnel giorno di Pasquetta e per l’occasione ha postato sui suoi canali social diverse foto (ma anche video) riguardanti il suo rientro. Tra le altre cose,ha anche segnalato attraverso una story su Instagram di aver girato la suadella giornata con. Ci saranno quindi nuove interazioni tra Alberto Palladini e Marina Giordano nel momento in cui rivedremo quest’ultima in onda? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Un ...

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni L'attrice, come promesso, da oggi è di nuovo sul set! - infoitcultura : Un Posto al Sole in lutto: il dolore dell'attore, addio per sempre