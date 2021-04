Tragedia a Roma: litiga con il vicino, poi si butta dal tredicesimo piano. Morto 46enne (Di lunedì 5 aprile 2021) Tragedia a Roma nella notte di Pasqua, tra domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile, a Tor Bella Monaca, in via Santa Rita da Cascia. Un uomo di 46 anni, pregiudicato, ha prima aggredito il suo vicino di casa, lo ha colpito in testa con una pinza, poi ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal tredicesimo piano del palazzo. Un “volo” che non gli ha lasciato scampo, l’uomo è Morto sul colpo. Tragedia a Tor Bella Monaca: 46enne si lancia dal 13esimo piano Prima del folle gesto, la sorella della vittima ha avvisato il 112 per segnalare le brutte intenzioni del 46enne. Quando i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca sono arrivati sul posto hanno raggiunto l’uomo e hanno provato a tranquillizzarlo, a parlargli, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021)nella notte di Pasqua, tra domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile, a Tor Bella Monaca, in via Santa Rita da Cascia. Un uomo di 46 anni, pregiudicato, ha prima aggredito il suodi casa, lo ha colpito in testa con una pinza, poi ha deciso di togliersi la vita lanciandosi daldel palazzo. Un “volo” che non gli ha lasciato scampo, l’uomo èsul colpo.a Tor Bella Monaca:si lancia dal 13esimoPrima del folle gesto, la sorella della vittima ha avvisato il 112 per segnalare le brutte intenzioni del. Quando i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca sono arrivati sul posto hanno raggiunto l’uomo e hanno provato a tranquillizzarlo, a parlargli, a ...

