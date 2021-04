Tensione nello spogliatoio della Roma, il club smentisce. La nota (Di lunedì 5 aprile 2021) La Roma ha pubblicato una nota ufficiale in cui smentisce le voci su episodi di Tensione all’interno dello spogliatoio, soprattutto tra Fonseca e Tiago Pinto: “La Roma smentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di Tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi, l’allenatore Fonseca e il GM Tiago Pinto. Nessuna discussione prima della seduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel post-partita con il Sassuolo la volontà della società è quella di continuare a lottare su entrambi i fronti: campionato ed Europa League”. Questa è la nota pubblicata ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Laha pubblicato unaufficiale in cuile voci su episodi diall’interno dello, soprattutto tra Fonseca e Tiago Pinto: “Lacategoricamente le ricostruzioni relative a episodi diche nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi, l’allenatore Fonseca e il GM Tiago Pinto. Nessuna discussione primaseduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel post-partita con il Sassuolo la volontàsocietà è quella di continuare a lottare su entrambi i fronti: campionato ed Europa League”. Questa è lapubblicata ...

