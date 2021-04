Tacconi: “Juve-Napoli? Vedo una catastrofe bianconera” (Di lunedì 5 aprile 2021) Tacconi: Pirlo non doveva accettare la panchina della Juventus Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, a Radio Marte, ha parlato del calcio dei suoi tempi e di quello attuale oltre al recupero di campionato – tra i bianconeri ed il Napoli– in programma all’Allianz Stadium mercoledì alle 18.45. Queste le sue parole: “Maradona? Quando incontri giocatori del genere rimani nella storia – affrema Tacconi – ho preso gol da Maradona e meno male, che Dio lo benedica. Juventus-Napoli? Brutto segno, mi ricorda il 5-1 preso al San Paolo con Maifredi. Spero che non diventi così, ma Vedo una catastrofe” Sulla stagione calcistica al tempo del Covid, della sua Juve e del ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 5 aprile 2021): Pirlo non doveva accettare la panchina dellantus Stefano, ex portiere dellantus e della Nazionale italiana, a Radio Marte, ha parlato del calcio dei suoi tempi e di quello attuale oltre al recupero di campionato – tra i bianconeri ed il– in programma all’Allianz Stadium mercoledì alle 18.45. Queste le sue parole: “Maradona? Quando incontri giocatori del genere rimani nella storia – affrema– ho preso gol da Maradona e meno male, che Dio lo benedica.ntus-? Brutto segno, mi ricorda il 5-1 preso al San Paolo con Maifredi. Spero che non diventi così, mauna” Sulla stagione calcistica al tempo del Covid, della suae del ...

